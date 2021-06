Die Auswahl an Erfrischungsgetränken ist sehr gross, gerade auch bei Cidern. Es gibt süsse, saure, bittere oder herbe Cider, aber welches Getränk passt am besten zu dir? Finde es in unserem Quiz heraus. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir zusammen mit der Mosterei Möhl 50 Cider-Clan-Tasting-Boxen.

Geniesst du ein erfrischendes Getränk lieber nach einem langen Arbeitstag oder nach einem Tag in den Bergen? Fährst du lieber ans Meer oder in die Stadt? Egal, welcher Typ Mensch du bist, die Mosterei Möhl hat für dich den passenden Cider. Cider «Sepp» punktet zum Beispiel mit Ananas-Citrus-Aromen und mit einer erfrischenden Grapefruit-Note. Sein Kollege «Wisi» hat ein Honigmelonen-Aroma und eine fruchtig-süsse Note. «Küsi» ist ein feinherber Cider, der ein bisschen süsslich-sauer schmeckt. «Ruedi» ist der Vollmundige der Rasselbande. Welcher Cider des Cider Clans passt zu dir? Finde es im Quiz heraus. So funktioniert das Gewinnspiel: Beantworte die fünf Fragen für dich. Am Ende des Quiz wird dir dein passender Cider vorgeschlagen. Deinen Cider-Typen schreibst du anschliessend mit deinen persönlichen Angaben ins Anmeldeformular. Mit etwas Glück gewinnst du eine von 50 Cider-Clan-Tasting-Boxen im Wert von je 57 Franken. Viel Erfolg. 😉 Welcher Cider-Typ bist du? Sepp – Grape Apple Cider Bitter light im Geschmack, leicht trüb, verschleiert und hazy, mit Ananas-Citrus-Aromen und mit einer erfrischenden Grapefruit-Note. Josef «Sepp» Popp, seit über 30 Jahren Kellermeister bei der Mosterei Möhl AG ist Kopf und Herz des Möhl Cider Clan. Woher er seine Inspirationen holt? «Ich trage einen Blumenstrauss im Gesicht, gehe mit offenen Augen, Mund und Nase durch die Welt.» Küsi – Straight Apple Cider Medium dry im Geschmack, goldgelb und easy drinking, feinherb und mit einer süsslich-sauren Note. Der «Schlossherr» Kurt «Küsi» Hegglin, der in zweiter Generation das Schlossgut Pfauenmoos in Berg pachtet, weiss um die Vorzüge der Gegend, wenn’s um seinen Obstanbau oder seine Holsteinrinder geht: «Mild und gwächsig ist es hier.» Wisi – Juicy Apple Cider Tender sweet im Geschmack, goldgelb und leicht crispy, mit Honigmelonen-Aroma und einer erfrischend fruchtig-süssen Note. Der visionäre Alois «Wisi» Gabler hat auf seinem Hof im idyllischen Muolen ein paar kräftige Exoten angesiedelt. Mit ihnen muss er nun auch seine Vorliebe zu Obstbäumen teilen: «Ich habe gar nicht gewusst, wie stark meine Wasserbüffel auf Bäume aus sind.» Ruedi – Easy Apple Cider Crispy semi-dry im Geschmack passt dieser vollmundige Cider voll und ganz zu unserem TASTY: Der umtriebige Extremsportler, Ex-Bartender, Barbesitzer und Neo-Vater Ruedi «Dynamic» Gamper fühlt sich draussen in der Natur am wohlsten: «Im Alpstein lade ich meine Batterien auf, und mit den Apfelbäumen Arbons verbindet mich eine über 20-jährige Geschichte.» Wohin gehst du am liebsten in die Ferien? Welcher Ausgangstyp bist du? Nach welcher Tätigkeit fühlt sich ein kaltes Getränk besonders gut an? In welcher Region bist du besonders gerne unterwegs? Welche Sportart übst du gerne aus oder würdest du gerne ausprobieren? Fill out my online form