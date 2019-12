Drei grosse FCSG-Fans könnten in diesen Genuss kommen: FM1Today verschenkt für das Spiel zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Zürich vom 14. Dezember eine VIP-Loge für acht Personen im Wert von 5000 Franken. Im Gewinn inbegriffen: ein Vier-Gang-Menü, Snacks, Getränke und Parkplätze in der Tiefgarage.

Dani Müller ist der berühmteste Espenmoos-Grillmeister. Das behaupten zumindest seine Freunde und alle, die ihn kennen. Er schafft es, die Würste bis am Schluss der 90. Spielminute heiss zu halten. Der 54-jährige Goldacher ist aber nicht nur ein eingefleischter Grilleur, er spielt auch seit er klein ist Fussball. «Ich habe als Bub gespielt und bin jetzt noch bei den Senioren beim FC Goldach», erzählt er. Früher, als er noch aktiv war, nahm ihn der Trainer regelmässig nach 75 Spielminuten vom Feld und beorderte ihn hinter den Grill.

Im Espensmoos grillierte er beinahe zehn Jahre lang. Sein Rekord: 1000 Würste an einem Abend gegen den FC Basel. «Irgendwann sprach sich herum, dass es bei mir immer heisse Würste gibt», sagt Dani Müller. Er habe die Würste wie beim Jenga-Spielen aufgestapelt. Der 54-jährige Metzger und Lastwagenchauffeur besass auch alle Trikots seit den 80ern. «Meine Mutter hat leider viele entsorgt», sagt er. Eines von Herbert Koch habe er retten können, sagt er und hält es in die Kamera. In die VIP-Loge möchte Dani, weil er dort noch nie war und sich nach zehn Jahren Dienst am Grill einmal verwöhnen lassen möchte.

Stolz zieht sich der Goldacher sein persönliches Trikot mit Name an und ruft voller Inbrunst: «Hopp Sanggallä».

Tobias Ruf