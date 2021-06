«Für Leute, die an Long Covid leiden, fühlt sich der Weg zur Bäckerei manchmal wie ein Marathon an», sagt Esther Gamper, Leiterin Therapien der Klinik Gais. «Sie sind oftmals extrem müde, können diese Müdigkeit aber nicht durch Schlafen wieder ausgleichen.»

Auch unbemerkte Infektion kann in Long Covid enden

Neuesten Daten zufolge leiden etwa 25 Prozent aller Personen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, mehrere Wochen oder Monate an körperlichen, mentalen und seelischen Beeinträchtigungen. «Es sind auch jüngere Patientinnen und Patienten betroffen, die leichte und manchmal sogar unbemerkte Infektionen hatten», erklärt Frank Zimmerhackl, Chefarzt Psychosomatische Rehabilitation und Psychiatrie in der Klinik Gais.

«Wer will schon zugeben, dass er ständig müde ist?»

Esther Gamper ergänzt: «Die Situation belastet die Betroffenen sehr. Vorher waren sie gesund und nun sind sie kaum noch fähig, soziale Kontakte zu pflegen, ihren Hobbys nachzugehen und zu arbeiten.» Vielen falle es zudem schwer, sich einzugestehen, dass etwas nicht in Ordnung ist. «Man sieht es den Leuten ja auch nicht an. Und wer will schon zugeben, dass er ständig müde ist?»

Die Kliniken Valens bieten seit dem 1. Juni 2021 an den Standorten der Klinik Gais und der Ambulanten Reha St.Gallen speziell entwickelte Behandlungs- und Rehabilitationsprogramme für Patientinnen und Patienten mit dem Long-Covid-Syndrom an. Für Betroffene werden dabei individuelle Therapiepakete zusammengestellt. «Ein Gebiet ist das Energiemanagement, wo die Teilnehmenden lernen, wie sie im Alltag mit ihrer Energie umgehen können», sagt Gamper. Eine stationäre Behandlung dauert rund fünf bis sechs Wochen. Im Anschluss kann die Therapie ambulant weitergeführt werden.

Kostenloses Webinar

Du willst näheres über Long Covid erfahren? Am Samstag, 19. Juni, laden die Kliniken Valens potenzielle Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen zu einer kostenlosen Online-Infoveranstaltung ein. «Die Teilnehmenden lernen alles über das Krankheitsbild, die möglichen Folgen und Therapiemöglichkeiten», sagt Zimmerhackl.