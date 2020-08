Schwere Explosion am Hafen von Beirut

Fast 3000 Tonnen Ammoniumnitrat waren sieben Jahre lang im Hafen von Beirut gelagert. Die Behörden wussten von der tickenden Zeitbombe. Jetzt weist alles darauf hin, dass sie der Grund für die verheerende Explosion war, die über 100 Tote und 5000 Verletzte forderte.

«Finden kaum Worte»

Der Schock sitzt auch bei der Libanesin Grace Specker tief, die vor 32 Jahren aus dem Libanon nach St.Gallen ausgewandert ist und noch immer Freunde und Familie in Beirut hat. «Ich habe jeden Tag Kontakt mit verschiedenen Menschen in Beirut. Wir finden kaum Worte für das, was passiert ist. Wenn ich die Bilder sehe, muss ich weinen», sagt die Religionslehrerin.