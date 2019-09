Wir haben mit ihnen gejubelt. Wir haben mit ihnen gelitten. Diese fünf Ostschweizer Fussballer sorgten für unvergessliche Momente. Jetzt könnt ihr ihnen etwas zurückgeben und einen von ihnen, zu DER Ostschweizer Fussball-Legende küren.

Die «Nacht des Ostschweizer Fussballs» wartet in der diesjährigen Ausgabe mit einer Neuerung auf. Zum ersten Mal bestimmt nicht eine Jury den Gewinner einer Kategorie, sondern die Fans. In Zusammenarbeit mit der «Nacht des Ostschweizer Fussballs» sucht FM1Today die grösste Legende, die je in der Ostschweiz Fussball spielte. Diese sechs Legenden stehen zur Wahl: Marc Zellweger Marc Zellweger, Grätschenkönig und Fussballgott, trug sagenhafte 455 Mal das grün-weisse Trikot. Man munkelt, dass gewisse Gegenspieler noch heute Albträume haben wegen ihm. Zellweger spielte von 1994 bis 2010 für den FCSG (mit kurzen Abstechern zu Köln und Wil von 2001 bis 2003). Legendär war unter anderem als er 2004 den Penalty von Gürkan Sermeter hielt. Der Goalie sah rot und das Wechselkontingent war ausgeschöpft also ging Zellweger ins Tor. Nach dem Spiel erklärte er: «Ich kann nur in den rechten Ecken springen, also sprang ich in den rechten.»

2012 beendete Zellweger seine Fussballkariere, beim Sport ist er aber geblieben: Mittlerweile leitet der 46-Jährige als Fitness-Instruktor.

Jörg Stiel Wie cool war bitte Jörg Stiel? Wer kann sich noch daran erinnern wie er 2004 im EM-Spiel gegen Kroatien den Ball liegend mit dem Kopf stoppte? Ein Bild, das um die Welt ging.

Der 51-Jährige spielte insgesamt acht Jahre für den FCSG (mit Unterbruch). Der grösste Erfolg war natürlich der Schweizer Meister Titel im Jahr 2000. Jetzt arbeitet Jörg Stiel als Torwarttrainer bei Xamax. Marcel Koller Auch Trainer können Fussball-Legenden sein, jawohl. Vor allem dann, wenn sie mit dem FCSG meister werden wie Marcel Koller. Der 58-Jährige kam 1999 vom FC Wil zum FC St.Gallen. Seine grünen Haare nach dem Meistertitel 2000 bleiben unvergessen.

2002 wechselte Koller zu GC. Nach Stationen bei Köln, Bochum und der Österreichischen Nationalmannschaft ist Koller aktuell Trainer beim FC Basel. War das wirklich nötig, Mäse? Charles Amoah Amoah, oh - oh! Den Fangesang des Torschützenkönigs 2000 kann noch heute praktisch jeder Fan. Mit 25 Toren ballerte er St.Gallen zum Meistertitel. Der heute 44-Jährige spielte beim FC Wil, bevor ihn Marcel Koller 1999 mit zum FCSG nahm. 2001 wurde er für die österreichische Rekordsumme von damals 54 Millionen Schilling (entsprach rund sechs Millionen Franken) von Sturm Graz gekauft, das damals steinreich war. Dort schlug er aber nicht richtig ein. 2007 beendete er, nach diversen Verletzungen, seine Karriere.

Unvergessen auch der 28. September 2000 als der FCSG das grosse Chelsea aus dem Uefa Cup kegelte. Im ausverkauften Zürcher Hardturm (das Espenmoos taugte nicht für europäische Spiele) schoss Amoah das entscheidende 2:0. Ivan Zamorano Als Ivan Zamorano 1988 zum FCSG wechselte, prognostizierten die Zeitungen einen Transferflop. Sie irrten. Der damals schmächtige Bursche startete in St.Gallen seine Weltkarriere. Der heute 52-Jährige erzielte in der Saison 89/90 in 33 Spielen insgesamt 23 Tore und wurde der erfolgreichste Torschütze der Saison. 1990 verliess er St.Gallen in Richtung Sevilla und spielte anschliessend für Real Madrid und Inter Mailand.

Tranquillo Barnetta Muss man über Tranquillo Barnetta noch etwas schreiben? Also gut. Er ist der Mann im Legenden-Voting, den auch die jungen Fans bestens kennen. Der Stadt-St.Galler begann seine Profi-Karriere als 17-Jähriger beim FC St.Gallen. Anschliessend stand er für Hannover, Bayer Leverkusen, Schalke 04, Eintracht Frankfurt und Philadelphia Union auf dem Rasen. Am 1. Januar 2017 wechselte der heute 34-Jährige wieder zum FC St.Gallen. Dort rettete er seine Mannschaft mehr als einmal vor einer Niederlage. Seinen Rücktritt gab der Ex-Profi auf Ende Saison 2018/19 bekannt.

