Wer wird CULINARIUM-König:in 2022? Die Online-Wahl läuft

Der Trägerverein CULINARIUM vergibt den begehrten Titel seit 2007. Von Anfang an unterschied man dabei die beiden Kategorien Produktion und Gastronomie. Die Wahlen verdeutlichen ein wichtiges Ziel von CULINARIUM: Nämlich, dass Restaurants, Hotels und die Gemeinschaftsgastronomie von der Mensa bis zur Spitalkantine mit regionalen Produzenten und Verarbeitern in Kontakt kommen. Oft entwickeln sich daraus nachhaltige Partnerschaften. Diese Vernetzung ist die Grundlage für eine starke regionale Bewegung. Der Titel CULINARIUM-König:in hat in den letzten Jahren stark an Ausstrahlung gewonnen und das Thema Regionalität verständlicher gemacht. Die Hoffnung, dass man mit der Königswahl, einer emotionalen Krönungszeremonie und dem Titel die Aufmerksamkeit der Medien und der Konsument:innen wecken würde, ging in Erfüllung.

Wie wird man König:in?

Der Weg zu den beiden Titeln ist unterschiedlich. Der Königs-Titel in der Kategorie Gastronomie wird von einer Fachjury verliehen, die alle Mitgliederbetriebe beobachtet und ihr Engagement für Regionalität, ihre Kommunikation und natürlich die Qualität ihrer Küche beurteilt. Der ausgezeichnete Betrieb präsentiert sich dem Publikum am CULINARIUM regio-tag mit einem aufwendigen regionalen Vorspeisenteller und gibt seine kulinarische Visitenkarte ab.

In der Kategorie Produktion melden sich die Kandidaten an mit einem Dossier über ihr Unternehmen, ihre Produkte und Perspektiven. Falls diese Anmeldung die Kriterien erfüllt, werden sie eingeladen, sich einer Fachjury vorzustellen, der auch mehrere ehemalige König:innen angehören. Sie beurteilen unter anderem die Originalität der Geschäftsidee, den bisherigen Erfolg die Perspektiven und die Ausstrahlung des Menschen, der sich da präsentiert. Denn ein wichtiger Aspekt des Königstitels ist die Aufgabe als Botschafter:in für Regionalität zu überzeugen.

Die Königskandidat:innen 2022

Folgende drei Kandidat:innen für den Königstitel in der Kategorie Produktion stehen dieses Jahr zur Wahl.

Grace Schatz, RegioHerz in St. Gallen

Ein Hofladen im Herzen der Stadt St. Gallen? Die Powerfrau Grace Schatz hat ihre Vision mit RegioHerz konsequent und erfolgreich umgesetzt. In ihrem stilvollen Hofladen an der Bahnhofstrasse bietet sie Spezialitäten von Bauern und Kleinproduzenten aus der Region an und vereint die kulinarische Vielfalt der Ostschweiz an einem Ort. Mehr Informationen findet man auf regioherz.ch.

David Vincze, Kündig Feinkost in Rorschach und St. Gallen

Mit der Übernahme des Traditions-Unternehmens Feinkost Kündig ist David Vincze in grosse kulinarische Fussstapfen getreten. Mit viel Sachverstand und Leidenschaft macht er das St. Galler Paradies für Käsegeniesser:innen strategisch und digital fit für die Zukunft. Mehr Informationen findet man auf kuendigfeinkost.ch.

André Probst, Zöpfli-rollt in Lichtensteig

Der Buslieferdienst Zöpfli-rollt aus Lichtensteig trifft voll den Zeitgeist und erfüllt ein wachsendes Bedürfnis. André Probst stellt ein attraktives Angebot von regionalen Kleinbetrieben zusammen, zur Zeit sind es 22 Betriebe mit rund 600 Produkten, macht es mit wenigen Klicks bestellbar, und liefert es verlässlich an die Haustür, auch am Wochenende. Mehr Informationen findet man auf zoepfli-rollt.ch.

So fällt die Entscheidung

Jedes Jurymitglied verteilt Noten nach einem vorgegebenen Schema. Daraus ergibt sich eine Rangierung, also ein, zwei oder drei Punkte.

Seit letztem Jahr haben auch die Konsument:innen die Möglichkeit online abzustimmen und ihren Favoriten zu unterstützen. Das macht die Wahl deutlich spannender! Auch hier gibt’s einen, zwei oder drei Punkte zu holen.

Die finale Entscheidung fällt am CULINARIUM-regio-tag, der am 18. Januar 2022 stattfindet. Die drei Finalist:innen stellen sich live dem Saalpublikum vor, das danach seine Wahl trifft. Wer hier die meisten Stimmen holt, erhält weitere drei Punkte. Nun wird zusammengezählt. Bei Punktegleichstand entscheidet die Rangierung der Fachjury.

Online wählen und gewinnen!

Ab sofort und bis am 14. Januar um 17 Uhr kann man auf culinarium.ch seine Stimme für eines der drei Unternehmen abgeben. Wer möchte, kann dabei an einem Wettbewerb teilnehmen. Jede Woche wird ein Gutschein im Wert von 50 Franken verlost, den man bei den drei Königs-Kandidat:innen einlösen kann.

Die Königswahl 2022 am 18. Januar live erleben

Der CULINARIUM regio-tag mit regionalem Festessen und der Krönung der Könige ist ein kulinarisches und emotionales Erlebnis. In einem festlichen Akt wird das Geheimnis gelüftet, wer 2022 die Krone tragen wird.