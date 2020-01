Werde das neue Gesicht von OSTWIND und gewinne ein Jahresabo

Ob mit der Kindergartengruppe und der besten Freundin in den Peter und Paul, in der sechsten Klasse auf die zweitägige Schulreise auf den Hohen Kasten oder in der Sek mit dem Schulschatz ins Skilager in die Flumserberge und direkt nach dem Skilager nach St.Gallen in den Ausgang: Die Thurbo-Züge, Appenzeller Bahnen und Postautos wissen etliche Geschichten zu erzählen, von der ersten grossen Liebe bis hin zum Schluss-Mach-Handy-Gespräch im hintersten Sitz im Eck.

Nun hast du die Chance, deine ÖV-Geschichte zu erzählen! Wenn du zwischen 18 und 24 Jahre alt bist, kannst du neuer OSTWIND Botschafter oder neue OSTWIND Botschafterin werden. Erzähle uns einfach, welche abenteuerlichen Erlebnisse du im Thurbo, in den Appenzeller Bahnen oder auf deiner Postautolinie erlebt hast.