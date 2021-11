Wir suchen die schönste Schmuckgeschichte der Ostschweiz

Besitzt du ein Schmuckstück, das dir besonders am Herzen liegt, weil es eine Geschichte erzählt? Vielleicht ist es der Ring, den du überraschend beim Sonnenuntergang in den Ferien von deinem Freund erhalten hast oder ein Erbstück deiner Grosseltern, das seit Generationen weitergereicht wird. FM1Today und Huber Uhren Schmuck wollen deine Schmuckgeschichte hören. Die schönste und emotionalste Geschichte gewinnt eine Uhr der Wahl im Wert von 1500 Franken.

Was du dafür tun musst: Erzähle uns deine Schmuckgeschichte und nimm deine Stimme dabei auf (maximal 90 Sekunden). Sende uns die Audiodatei anschliessend per Formular unten oder via Mail an win.fm1today.rao@chmedia.ch. Es besteht auch die Möglichkeit, die Geschichte als Sprachnachricht per Whatsapp an +41 79 155 60 98 zu senden. Teilnehmende, die via Mail oder Whatsapp teilnehmen, werden gebeten, den vollständigen Namen und eine Mailadresse mitzusenden.

Eure Geschichten werden bis am Sonntag, 28. November, entgegengenommen. Ab Montag, dem 29. November, erscheinen die besten fünf Geschichten zum Voting online. Es kann einmal am Tag abgestimmt werden. Die Abstimmung läuft eine Woche. Anschliessend wird der Gewinner oder die Gewinnerin benachrichtigt. Die Uhr der Wahl kann anschliessend bei Huber Uhren & Schmuck in Vaduz (Städtle 34, FL-9490 Vaduz) ausgewählt werden. Viel Glück!