Würdest du die Auto-Theorieprüfung nochmals bestehen? Was signalisiert dieses Verkehrsschild? Was bedeutet dieses Signal? Was bedeutet dieses Signal? Was bedeutet dieses Signal? Wer hat hier Vortritt? Wer hat hier Vortritt? Kreisel: Wer hat hier Vortritt? Wer darf hier überholen? Wer hat hier Vortritt? Auffahrt: Wer hat hier Vortritt? Kreuzen auf Bergstrassen: Wer hat Vortritt? Wer hat an dieser Kreuzung Vortritt? Nicht Bestanden! Bestanden!