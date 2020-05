Als 17-Jähriger debütierte Tranquillo Barnetta im Jahr 2002 für den FC St.Gallen – mit doppeltem Alter war dann Schluss. Der «verlorene Sohn» lief in Zürich vor rund einem Jahr zum letzten Mal für seinen Herzensclub auf und verabschiedete sich von den Fans in jener Kurve, in der er schon als Bub gestanden war. «Das war sehr emotional für mich», sagt der heute 34-jährige «Quillo».