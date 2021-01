In der Abfahrt von Kitzbühel gilt der Österreicher und Vorjahressieger Matthias Mayer als Favorit. Beat Feuz konnte auf der Streif noch nie gewinnen und will dies in dieser Saison ändern. Oder kann Urs Kryenbühl seinen starken Lauf fortsetzen? Hier gibt es das Rennen live.

(red.)