Beim Fitness sparen, führt zu mehr Unfällen

Seit Jahren kann man in der Schweiz von einem regelrechten Fitness-Boom sprechen. Es gibt 1169 Fitnessanlagen und rund 900'000 Kunden. In der Schweiz gibt es immer mehr Fitnessstudios, die Anzahl der Anbieter ist in den letzten drei Jahren um 30 Prozent gestiegen. Laut einer Auswertung der Suva hat sich aber auch die Zahl der Unfälle innert zehn Jahren mehr als verdoppelt.