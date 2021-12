Biden will Olympia in Peking boykottieren

US-Präsident Joe Biden und seine Regierung werden nicht bei den Olympischen Winterspielen in Peking dabei sein. Das Weisse Haus hat am Montag den diplomatischen Boykott verkündet. US-Sportler werden an den Wettkämpfen teilnehmen.

US-Präsident Joe Biden demonstriert gegenüber China Härte. © Keystone/Archivbild