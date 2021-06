Das Quiz zur Euro 2020

Am 11. Juni startet die Fussball Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien. Dieses Jahr ist vieles anders. Das Turnier hätte eigentlich bereits 2020 ausgetragen werden sollen, aufgrund der Corona Pandemie wurde der Wettbewerb allerdings um ein Jahr verschoben. Es ist die erste Fussball EM, die in einem ungeraden Jahr stattfindet. Doch das ist nicht das einzige, was in dieser EM-Kampagne anders ist als sonst. Fülle das Quiz aus und erfahre, weshalb diese Europameisterschaft eine ganz besondere ist.