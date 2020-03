Das Weltcup-Finale in Cortina d'Ampezzo musste wegen des Coronavirus abgesagt werden. Somit ist klar, Beat Feuz gewinnt die kleine Kristallkugel der Abfahrt. Am Samstag stand die Abfahrt in Kvitfjell auf dem Programm – Carlo Janka wurde Dritter.

