«Ich habe voll auf Risiko gesetzt und es ist alles perfekt aufgegangen», sagte Debrunner im Interview mit SRF. Es sei zwar nochmals eng geworden, doch nun habe sie eine Riesenfreude an ihrer ersten paralympischen Medaille. Debrunner trat über 800 Meter in der Kategorie T53 an.

Die Thurgauerin war ein aktives Rennen gefahren und übernahm in der ersten Runde die Spitze des Feldes. Auf der zweiten Bahnrunde musste sie zwar die australische Dominatorin de Rozario und die Chinesin Zhou vorbeiziehen lassen – den dritten Platz verteidigte sie aber erfolgreich bis ins Ziel.

Für einen noch erfolgreicheren Schweizer Tag sorgte im Anschluss an Debrunners Rennen Manuela Schär. Die Luzernerin holte gar Gold über 800 Meter in der Kategorie T54. Somit hat die Schweiz jetzt insgesamt vier Medaillen an den Paralympics in Tokio geholt (2xGold, 1xSilber und 1xBronze).

(red.)