Was weisst du über den ersten Gegner der Schweiz?

Kasper Dolberg avancierte mit zwei Toren (27./48.) zum Matchwinner für das Team von Kasper Hjulmand, obschon der 23-Jährige normalerweise nicht zu den Stammkräften zählt. Nur aufgrund einer Verletzung von Yussuf Poulsen war Dolberg ins Team gerutscht. In der Gruppenphase kam der dänische Matchwinner lediglich während einer guten halben Stunde zum Einsatz. Dank zwei Toren in der Schlussphase von Joakim Maehle und Martin Braithwaite nahm das Resultat klare Züge an.

Im Viertelfinal treffen die Dänen in einer Woche in Baku auf die Niederlanden oder Tschechien.