«Es ist Abenteuer pur, du weisst niemals, wo du am Abend sein wirst», sagt Christian Maurer vor dem Start in Salzburg. Der Berner hat das Rennen bereits sechs Mal gewonnen und gilt auch in diesem Jahr wieder als Favorit. Der Adler von Adelboden, wie er auch genannt wird, freut sich auf das Rennen: «Die Winde ändern sich ständig und man muss stets wachsam bleiben.» Die Vorbereitung auf das Rennen sei unumgänglich, deshalb gehe er wie ein Skifahrer die Strecke immer und immer wieder durch.

Vier Schweizerinnen und Schweizer am Start

Nach dem fünften von zwölf Kontrollpunkten liegt der Schweizer bereits wieder in Führung. Dicht gefolgt von seinem Landsmann Patrick von Känel. Der 26-Jährige aus Thun ist in diesem Jahr zum zweiten Mal beim Red Bull X-Alps dabei. Neulinge hingegen sind Hanes Kämpf und Yael Margelisch.

Zu Fuss und mit dem Gleitschirm durch die Alpen

Das Rennen führt die Teilnehmenden quer durch die Alpen. Nach dem Start in Salzburg besuchen sie mehrere Kontrollpunkte wie den Säntis oder den Mont Blanc, bis sie wieder in Zell am See landen. Insgesamt ergibt dies eine Strecke von 1238 Kilometern, die von den Athletinnen und Athleten in ungefähr zwölf Tagen zurückgelegt wird.