Das hilft gegen den Muskelkater

Egal ob nach dem Grümpeli mit den Arbeitsgspänli oder nach der ersten Bodypump-Stunde im Fitnesscenter – jede und jeder kennt «ihn» und hatte «ihn» schon mindestens einmal: Den Muskelkater. Der unliebsame Schmerz, der sich durch Beine, Arme, Bauch oder den Po zieht, wenn man sich einmal sportlich betätigt hat. Doch wieso lässt uns unser Körper leiden? Und was kann man gegen den Muskelkater unternehmen?

Sporteinheit den Ansprüchen entsprechend gestalten

«Der Muskelkater entsteht dann, wenn man etwas macht, was man sich nicht gewohnt ist», sagt Patrik Noack, Facharzt Allgemeine Medizin bei Medbase in Abtwil. Wenn man zum Beispiel zwei- bis dreimal die Woche leicht joggen geht und dann plötzlich auf einen Berg rennt, gibt es ziemlich sicher Muskelkater. «Das heisst, man muss seine sportliche Betätigung seinen Ansprüchen entsprechend gestalten und nichts machen, was man sich nicht gewohnt ist.»

Muskelkater hängt bedingt mit Dehnen zusammen

Genügend trinken und dehnen: Das wird im Internet gegen den Muskelkater vorgeschlagen. «Um beschwerdefrei Sport zu machen, sollte man so oder so genügend trinken. Beim Thema Dehnen scheiden sich die Geister. Stand heute: Dreimal wöchentlich dehnen gehört als eigene Trainingseinheit einfach dazu», so Noack. Ansonsten könne man Sehnenansatzprobleme oder Muskelverhärtungen bekommen. «Der Muskelkater an sich wird aber nur bedingt durchs nicht-dehnen beeinflusst.»

Muskulatur muss für Belastung bereit sein

Auch wichtig ist, dass bei der Sportlerin oder dem Sportler – egal ob beim Kraft- oder Ausdauertraining – schon eine gewisse Kraft vorhanden ist. «Um dem Muskelkater vorzubeugen, sollte man zwischendurch Sprünge und Krafttraining machen, sodass die Muskulatur bereit ist für die Belastung, die beispielsweise beim Joggen oder Laufen relativ hoch ist», so Noack.

Wärme hilft

Das Gemeine am Muskelkater ist vor allem, dass er meist erst zwei Tage nach dem Sport kommt. Dagegen hilft zum einen Wärme: «Je entspannter und wärmer der Muskel, desto weniger merkt man den Muskelkater.» Zum anderen sei es wichtig, dass man den Muskel locker weiterbewegt, aber die Muskulatur dabei nicht zu fest beansprucht. «Wenn ich einen Berglauf gemacht habe, in den Oberschenkeln Muskelkater habe und dann keinen Sport mehr mache, spüre ich den Muskel danach noch mehr. Wenn ich aber sage, jetzt geh ich schwimmen oder locker Velofahren, werde ich den Muskelkater schneller los» sagt Noack.