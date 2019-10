Diese Wintersportstars werben fürs Toggenburg

Neben dem ewigen Bergbahnenstreit kann das Toggenburg für einmal positive Schlagzeilen in Sachen Wintersport schreiben und setzt zwei junge Wintersportler als Botschafter ein. «Scherrer und Noger repräsentieren den Wintersport im Toggenburg perfekt», sagt Roland Lichtensteiger, Leiter Marketing und Kommunikation von Toggenburg Tourismus.

Der 25-jährige Ebnater Jan Scherrer gilt als einer der weltbesten Halfpipe-Snowboarder, fährt seit Jahren bei Weltcups in Podestnähe mit und repräsentierte die Schweiz an den olympischen Winterspielen 2018 in Pjöngjang.

Der 27-jährigen Wiler Skirennfahrer Cédric Noger wurde vergangenen Winter Schweizer Meister im Riesenslalom und startet in der kommenden Wintersaison im A-Kader von Swiss Ski.