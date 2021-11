Durchgehend starke Espen beim Exploit in Basel

FM1Today-Teamschnitt (Durchschnitt aller benoteten Spieler): 5,4.

Fazit: Nach diesen zwei starken Auftritten mit Siegen gegen den Meister und den Tabellenführer scheint in St.Gallen trotz des missglückten Saisonstarts plötzlich wieder die Sonne. Setzen die Spieler die Vorgaben von Trainer Zeidler tatsächlich um, scheint jeder Gegner in dieser Liga für sie schlagbar. In der zweiten Halbzeit laufen die Espen teilweise auf dem letzten Zahn und beanspruchen in einigen Situationen den Beistand des Fussballgottes, dies ist aber gut durch das Verletzungspech und die dementsprechend fehlenden Alternativen auf der Ersatzbank erklärbar. Die Nationalmannschaftspause kommt so trotz der kleinen Siegesserie zum richtigen Zeitpunkt, im ersten Spiel danach werden die Espen gegen den Tabellenletzten Lausanne erneut wieder um jeden Meter kämpfen müssen.