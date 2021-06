Routine ist wichtig, besonders im Spitzensport. Der FC St.Gallen bereitet sich diesen Sommer das vierte Jahr in Folge im Kurort Bad Ragaz auf die neue Superleague Saison vor, berichtet der Sarganserländer. Die Mannschaft rund um Trainer Peter Zeidler hält sich vom 21. bis zum 25. Juni im Grand Resort auf.

Zuschauer sind voraussichtlich keine zugelassen. Das Schutzkonzept der Swiss Football League (SFL) verbietet die Teilnahme von Fans an Trainings vorerst noch, obwohl Ansammlungen im Freien mit bis zu 300 Personen wieder erlaubt sind. «Falls dies ändert, werden wir das mitteilen», äusserten sich die Verantwortlichen des FC St.Gallen.

Auch ein Testspiel gegen den FC Bad Ragaz wird es dieses Jahr nicht geben, da der Amateurverein noch mitten in der Saison steckt und gerade um den Aufstieg in die 2. Liga kämpft. «Wir suchen noch einen anderen Gegner», heisst es von Seiten des FC St.Gallen.

Ein altbekannter und ein neuer Gast

Auch der deutsche Spitzenverein Borussia Dortmund setzt auf Kontinuität. Die Schwarz-gelben finden sich Ende Juli zum elften Mal im Grand Resort in Bad Ragaz ein. Die Borussia hätte wohl viele Fans in den Kanton St.Gallen gelockt, doch auch bei ihnen sieht es nicht danach aus, als würden Zuschauer zugelassen werden.

Die Dortmunder sind nicht der einzige europäische Spitzenverein, der sich diesen Sommer in Bad Ragaz einfindet. Betis Sevilla, ein Verein aus der Spanischen La Liga, absolviert das Sommertrainingslager ebenfalls in der Ostschweiz. Manuel Pellegrini, der mittlerweile seit einem Jahr Trainer bei Betis Sevilla ist, war an der Wahl des Trainingsortes wohl massgeblich beteiligt. Dieser war bereits 2018 und 2019 mit seiner damaligen Mannschaft West Ham United nach Bad Ragaz zum Trainingslager gefahren.

(sju)