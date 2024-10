Erneut zwei FCSG-Gesichter – die Inkonstanz bleibt das Thema

FM1-Today-Teamdurchschnitt: 4,1.

Fazit: Erneut gelingt es den Grün-Weissen nicht, einen über neunzig Minuten konstanten Auftritt hinzulegen – wie zuletzt schon gegen Luzern und Yverdon kommt es auch gegen Servette nach dem Seitenwechsel zum Leistungsabfall. Weil dieser aber gegen starke Genfer nicht mehr ganz so krass wie in den beiden genannten Spielen ausfällt, kann die Elf von Enno Maassen gegen den direkten Konkurrenten immerhin noch einen letztlich verdienten Zähler über die Ziellinie retten. In der nun folgenden Nationalmannschaftspause bietet sich die Gelegenheit, an dieser grossen Schwäche zu arbeiten, um weiterhin erfolgreich auf drei Hochzeiten tanzen zu können.