«Wieso kann man im Flugzeug alle Plätze besetzen und bei uns nicht?»

Ein guter Entscheid für den Schweizer Fussball, findet Philipp Studhalter, Präsident des FC Luzern. «Wir können nun den Abo-Besitzern und Partnern, welche uns bislang unterstützt haben, ein Dankeschön aussprechen. Finanziell sind wir aber noch nicht über dem Berg. Dafür stehen noch zu viele Unklarheiten im Raum.» Damit spielt Studhalter auf die Zweidrittel-Zuschauergrenze im Stadion an. In der Swissporarena bedeutet diese 9'000 Zuschauer.

Niemand wird jeden EVZ-Match besuchen können

Auch beim EV Zug ist man erfreut, über die Klarheit darüber, wie die neue Saison aussehen wird. Nun gehe es darum, das bestmögliche Szenario auszuarbeiten, sagt CEO Patrick Lengwiler. In der Bossard Arena hat es Platz für 5'700 Zuschauer. Künftig werde man etwa 3'800 reinlassen können. «Das ist etwas mehr als die Hälfte. Ich verstehe nicht, warum man an einem Konzert oder in einem Flugzeug alle Plätze besetzen kann und im Eishockey nicht. Dafür fehlt mir die Logik», sagt der EVZ CEO. Bei etwa 6'000 Saisonkarten-Besitzern liege es zudem auf der Hand, dass nicht alle jedes Spiel sehen können.

Gesundheitsdirektoren hätten noch strikter begrenzt

Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren begrüsst, dass der Bundesrat am Mittwoch einheitliche und griffige Bewilligungskriterien verabschiedet hat, wie sie schon lange gefordert wurden. Allerdings hätten sich eine Mehrheit der Kantone für eine noch striktere Begrenzung der Auslastung in Innenräumen ausgesprochen, schreibt die GDK in einer Medienmitteilung.