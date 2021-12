Zwei EVZ-Nachwuchspieler bekommen Profiverträge

Arno Nussbaumer absolviert bereits seine 6. Saison in der Organisation des EVZ und spielt derzeit bei der EVZ Academy in der Swiss League. 2018 startete der Verteidiger seine Ausbildung in der «Hockey Academy», welche er im Sommer 2022 abschliessen wird und debütierte vergangenen März im Alter von 18 Jahren in der ersten Mannschaft, sechs weitere Spiele sollten folgen. Nun unterschrieb Nussbaumer seinen ersten Profivertrag bis 2024, kurz bevor er mit der U20-Nationalmannschaft zur Junioren-WM nach Kanada abreiste.

Sein EVZ Academy-Teamkollege Daniel Neumann tut es ihm gleich: Der 19-jährige Stürmer aus Freiburg im Breisgau (GER) wechselte 2019 vom EHC Basel zu den Zuger U20-Elit und wird in der Saison 2022/23 mit einem Einjahresvertrag Teil der ersten Mannschaft des EVZ. Noch steht Neumann vor allem für die EVZ Academy und die U20-Elit im Einsatz, kam aber in der laufenden Saison auch schon zu vier National League Spielen, als Jan Kovar respektive Anton Lander verletzungsbedingt ausfielen. Ende dieser Saison wird der Deutsche die Schweizer Lizenz erhalten und so das Ausländerkontingent des EVZ nicht mehr belasten.

«Arno und Daniel haben sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und sind zu Leistungsträgern der EVZ Academy herangewachsen», sagt General Manager Reto Kläy. «In ihren ersten Einsätzen in der National League haben sie gezeigt, dass sie das Potenzial haben, auch auf dieser Stufe zu bestehen».

Mit Arno Nussbaumer und Daniel Neumann stehen die Spieler Nummer neun und zehn im Kader der Zuger für die Saison 2022/23, welche den direkten Sprung aus dem EVZ Nachwuchs in die erste Mannschaft geschafft haben und seither ununterbrochen für den Verein gespielt haben.

«Es gibt in der EVZ Academy und bei unseren U20-Elit noch einige Spieler, welche sich für die erste Mannschaft aufdrängen, doch leider wird es nicht immer für alle Platz haben», erklärt Kläy. «Wir sind stets bestrebt, Athleten an die Spitze zu bringen – sei es beim EVZ oder bei einem anderen National League- oder Swiss League-Verein.» Dass es mehr Spieler mit Potenzial als freie Plätze beim EVZ gibt, ist für den General Manager eine positive Sache: «Das zeigt, dass wir in der Ausbildung vieles richtig machen."

