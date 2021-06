Eigentlich sollten die Zuschauer der Tour de France für gute Stimmung sorgen. Doch ein Fan verhielt sich fahrlässig: Er hielt ein karton-Schild in den Händen und streckte seine Arme gerade dann aus, als mehrere Rennvelofahrer vorbeifuhren. Tony Martin konnte nicht mehr ausweichen und knallte ins Schild. Er stürzte übel und mit ihm viele andere Velofahrer. Es kam zum Massencrash, der fast das gesamte Hauptfeld traf.

Alaphilippe holt sich das «Maillot Jaune»

Julian Alaphilippe ist zurück in Gelb. Der Weltmeister aus Frankreich verzückt die einheimischen Radfans in der Bretagne mit dem Sieg in der 1. Etappe der 108. Tour de France über 197,8 km von Brest nach Landerneau.

Alaphilippe gewinnt nach einer Attacke gut 2 km vor dem Ziel mit acht Sekunden Vorsprung vor den ersten Verfolgern. Zweiter wird der Australier Michael Matthews, Dritter der Slowene Primoz Roglic. Dessen Landsmann, Vorjahressieger Tadej Pogacar, überquerte die Ziellinie als Sechster.

(sda / red.)