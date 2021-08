Fazit: Einen Punkt gewonnen, zwei Punkte verloren. Das dürfte das Fazit nach dieser hochemotionalen Begegnung sein. Nachdem der FC St.Gallen in der ersten Halbzeit unter seinen Möglichkeiten spielte, drehte Grün-Weiss nach dem Pausentee merklich auf. Nach dem Führungstreffer verpassten es die Espen jedoch nachzulegen. Und so war es einmal mehr Hoarau, der mit dem einzigen Schuss, der in der zweiten Halbzeit auf Zigis Tor kam, den FC St.Gallen um drei Punkte brachte.

Über die Vorfälle nach dem Spielende herrscht nach wie vor Unklarheit. Unabhängige Medienschaffende, welche direkt unterhalb des St.Galler Fanblocks positioniert waren, haben keine rassistischen Äusserungen vernommen. Sollte es jedoch bei einzelnen Zuschauern zu verbalen Entgleisungen gekommen sein, ist dies aufs Härteste zu verfolgen und zu sanktionieren.

Torschütze Lüchinger zeigte sich nach dem Spiel schockiert, nachdem ihn der Sittener Torhüter Fayulu vor laufender Fernsehkamera darüber informiert hatte, dass er von den St.Galler Fans mit rassistischen Parolen beschimpft wurde. «Das ist ein absolutes No-Go. Das ist eine Frechheit», sagt Lüchinger im Interview zu SRF.

«Ich war nicht dabei, aber es ist nicht das erste Mal, dass dies im Stadion passiert. Falls es so gewesen ist, ist das unterste Schublade. Rassismus darf man nicht tolerieren.»

