Schlange vor der Swissporarena für FCL-Fankleidung

Sie alle wollen sich für die Barrage-Spiele am Donnerstag und Sonntag zwischen dem FC Luzern und dem FC Schaffhausen blau einkleiden. Dafür standen am Donnerstagmorgen bereits viele Menschen vor dem FCL-Fanshop. Der FC Luzern rief zuvor dazu auf, dass alle Fans in Blau an die Spiele erscheinen sollen.

Tickes gibt es indes nicht mehr viele zu holen. Das Spiel am Sonntag in der Swissporarena ist schon fast ausverkauft. «Für das Barrage-Rückspiel am Sonntag sind bereits der gesamte Sektor B sowie der Familien-Sektor komplett ausverkauft», sagt Markus Krienbühl, Mediensprecher des FC Luzern. In den Sektoren A und C und D seien noch wenige Tickets verfügbar. Ob es am Sonntag noch einen Verkauf an den Tageskassen geben wird, wird der Klub in den kommenden Tagen aufgrund der noch ausstehenden Nachfrage entscheiden.

Das erste Spiel in Schaffhausen am heutigen Donnerstag war schnell ausverkauft. Es wird um 18.00 Uhr angepfiffen – wir berichten live im Radio und Online via Ticker.

(red.)