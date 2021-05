Die Espen spielen nur schon der Geschichte und Fans wegen in einer völlig anderen Liga. Den St.Gallern ist Luzern mehr oder weniger einfach egal. Der Konkurrenzgedanke spielt also nur in den Köpfen der Luzerner, die insgeheim gerne ein bisschen mehr St.Gallen in ihrem Club sehen würden.

Der FC St.Gallen wird Luzern am Pfingstmontag zeigen, dass es eben nur einen FC St.Gallen gibt, das Original wird gewinnen. Da sind wir uns ganz sicher.