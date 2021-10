Leonidas Stergiou, Alessandro Kräuchi und Michael Kempter fehlen bereits, jetzt fällt der nächste Verteidiger beim FC St.Gallen aus: Nicolas Lüchinger hat sich im Cupspiel gegen Chiasso vom Mittwoch einen Bänderriss an der Schulter zugezogen. Wie der FCSG mitteilt, fehlt der Rheintaler für den Rest der Vorrunde. Er werde am Samstag in der Berit Klinik in Speicher operiert.

Damit stehen den Espen nur noch Musah Nuhu, Euclides Cabral und Betim Fazliji als «echte» Verteidiger zur Verfügung. Allerdings kam in der Vergangenheit auch schon Basil Stillhart als Abwehrspieler zum Zug. Trotzdem: Die Lage wird langsam prekär.

Der FC St.Gallen empfängt am Samstag (18 Uhr, im Liveticker auf FM1Today) die Berner Young Boys. Dabei brauchen die derzeit auf dem zweitletzten Platz liegenden Espen dringend Punkte, um aus der Abstiegszone zu kommen. Keine einfache Aufgabe gegen den amtierenden Meister.

Für das Spiel sind bereits rund 16'000 der knapp 19'000 verfügbaren Tickets verkauft, immerhin kann sich der FCSG also auf den zwölften Mann im Rücken verlassen.

(red.)