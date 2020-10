10'000 Fans: Hoffen auf Schutzkonzept und gesunden Menschenverstand

Nach mehr als einem halben Jahr dürfen endlich wieder Fans an die Heimspiele des FC St.Gallen. Zwar handelt es sich beim Spiel gegen Servette Genf am Sonntag vorerst um eine einmalige Erlaubnis des Kantons, um 10'000 Zuschauer ins Stadion zu lassen. Doch mit dem Schutzkonzept, dass der Verein am Freitagnachmittag detailliert vorgestellt hat, soll es auch die ganze Saison über möglich sein, vor Zuschauern zu spielen – wenn denn alles funktioniert am Sonntag.

Bewährte und neue Massnahmen

Das Schutzkonzept beinhaltet zahlreiche Massnahmen, um eine coronakonforme Durchführung eines Fussballspiels zu gewährleisten. Die bereits im gesellschaftlichen Alltag bewährten Schutzmassnahmen wie die Maskenpflicht oder die Abstandsregelungen werden ergänzt durch neue Massnahmen, welche auf ein Event wie ein Fussballspiel zugeschnitten sind.

So gibt es beispielsweise ein spezielles Einbahn-System bei den Verpflegungsständen, dass die Hungrigen und Durstigen direkt wieder zurück an den eigenen, nummerierten und einzeln zugewiesenen Sitzplatz leitet.

Zudem kommt man ohne individuelle Registrierung und Identifikation überhaupt nicht erst ins Stadion. Mittels QR-Code wird jeder Fan einzeln erfasst, wenn er das Stadion betritt.

Spezialeinheit «Hygienestewards»

Ausserdem sind am Sonntag sogenannte «Hygienestewards» in pinken Westen im Einsatz. Zusammen mit dem anderen Stadionpersonal sollen diese dafür sorgen, dass die Fans alle Massnahmen einhalten und sie bei Missachtung der Auflagen verwarnen und falls nötig weitere Schritte ergreifen.