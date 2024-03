Der FC St.Gallen gastiert am Samstag in Genf bei Servette. Die Genfer sind die Mannschaft der Stunde, die St.Galler noch sieglos gegen sie in dieser Saison. Einfach wird es für die Espen nicht, Punkte aus der Romandie zu entführen – auch wegen der langen Verletztenliste. Schafft der FCSG heute den Coup? Verfolge die Partie live im Ticker.