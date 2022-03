Der FC St.Gallen sorgte am vergangenen Wochenende mit einem 3:0-Erfolg gegen Leader Zürich für ein Saisonhighlight. Am Samstag wartet die nächste Herausforderung auf die Espen. Können sie den FC Luzern schlagen? Verfolge das Spiel ab 18 Uhr in unserem Live-Ticker.

Der FCSG geht mit einer 3:2-Führung in die Halbzeitpause. © Keystone