Silvan Hefti (22) wechselt vom Vizemeister FC St.Gallen zum Meister BSC Young Boys. Dort ersetzt er den ausgeliehenen Saidy Janko, der zum FC Porto zurückgekehrt ist. «YB ist der Top-Verein in der Schweiz, spielt seit Jahren sehr erfolgreich und will das auch in Zukunft tun», sagt Hefti. «Ich möchte meinen Teil dazu beitragen.»

Der bisherige FCSG-Captain unterschreibt in Bern einen vierjährigen Vertrag. Der Kontrakt mit den Ostschweizern wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

«Mentalität passt perfekt»

YB-Sportchef Christoph Spycher sagt: «Wir sind sehr froh, dass sich Silvan Hefti für YB entschieden hat. Er passt mit seiner Mentalität und seinem Willen perfekt in unsere Mannschaft und wird mithelfen, dass wir weiterhin sehr hungrig bleiben. Silvan verfügt über grosses Potenzial und hat in der Super League bereits deutliche Spuren hinterlassen.»

Seit der Jugend beim FCSG

Hefti war in St.Gallen nicht nur Führungsspieler, sondern auch Identifikationsfigur. Der Goldacher durchlief die Jugendabteilungen und war schon seit 2009 im Club. Im September 2015 – mit 17 Jahren – kam er zu seinem ersten Einsatz bei den Profis. In den vergangenen zwei Saisons führte Hefti die Espen als Captain aufs Feld.

«Sportlich wie persönlich konnte ich unschätzbar viel lernen, gewaltige Emotionen erleben und Freunde fürs Leben gewinnen», schreibt Hefti auf Instagram. «Danke für diese unglaublich schöne Zeit.»