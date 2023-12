Abwehrspieler Nicolas Lüchinger beendet seine Aktivkarriere.

In der anstehenden Winterpause 2023/24 beendet der Rheintaler Nicolas Lüchinger seine Aktivkarriere und treibt danach seine Trainerausbildung sowie Trainerkarriere im Nachwuchskonstrukt «Future Champs Ostschweiz» voran, teil der FC St.Gallen am Samstagabend mit.

«Parallel zu seinem Engagement als Fussballprofi startete Lüchinger mit der Trainerausbildung und wirkt seit Sommer 2020 im Footeco (Altersstufen FE-12 bis FE-14) mit», schreibt der FCSG in einer Mitteilung. In der Rückrunde der aktuellen Saison intensiviert Lüchinger seinen Einblick in den Nachwuchsfussball, wird in der U21 mittrainieren und gleichzeitig im Staff als Defensivtrainer arbeiten. Ausserdem wird er in der bisherigen Funktion die Morgentrainings der FE-12 mitgestalten und seine Funktion als Mitausbildner in der FE-14 weiterhin ausüben. Ab Sommer 2024 soll Nicolas Lüchinger eine eigene Nachwuchsmannschaft als Chefausbildner übernehmen.

«Der FC St.Gallen 1879 bedankt sich bei Nicolas für seinen grossen Einsatz und wünscht ihm viel Freude bei seinen kommenden Traineraufgaben», schreibt der FC St.Gallen.

(FCSG/red,)