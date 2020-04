Cheftrainer Peter Zeidler (57) hat auf den Dienstag nach Ostern all seine Schützlinge, die derzeit bei ihren Familien weilen, zurück in die Ostschweiz beordert. Bis er den Trainingsbetrieb wieder hochfahren kann, muss zwar auch der FC St.Gallen den Entscheid des Bundesrates abwarten. Doch es sollen Gespräche stattfinden, etwa zum Lohn, wie das St.Galler Tagblatt berichtet.

«Natürlich nervt die ganze Situation», sagt Lukas Görtler (25) gegenüber der Zeitung (hier geht's zum grossen Interview mit FM1Today). Er versuche, sich mit Velotouren und Büchern abzulenken.

Während Görtler bald wieder angreifen will, muss sich Familienvater Moreno Costanzo (32) Gedanken um seine Zukunft machen: Sein Vertrag mit dem FCSG läuft im Sommer aus. Ein Engagement in der Challenge League oder im Ausland kommt für ihn eher nicht in Frage, weshalb er wohl ein «normales Leben» mit geregeltem Job beginnen will.

Boris Babić (22) nutzt die Zeit zur Erholung von seinem Kreuzbandriss, Musah Nuhu (23) verbringt am liebsten Zeit mit Nachbar Lawrence Ati Zigi (23). Weitere Spielerstimmen gibt's hier.

(lag)