Viele Fans des FC St.Gallen fiebern bereits dem Finalspiel des Schweizer Cups am Pfingstmontag entgegen. Nach dem Ligaerhalt ist der erste Cup-Final seit 23 Jahren sicher das Saison-Highlight für die FCSG-Fans. Leider sind aufgrund der aktuellen Corona-Einschränkungen keine Festivitäten im öffentlichen Raum möglich.

Freinacht kann nicht bewilligt werden

Nach wie vor gilt, dass Anlässe beziehungsweise Personenansammlungen mit mehr als 15 Personen untersagt sind. Zudem sind die Innenbereiche von Gastro-Betrieben weiterhin geschlossen, Aussenwirtschaften schliessen abends um 23 Uhr. Es kann daher auch keine Freinacht bewilligt werden. Gemäss Medienmitteilung der Stadt Luzern, wird es dort auch keine Meisterfeier geben, wenn der FC Luzern gewinnt.

Allfälliger Finalsieg im kleinen Rahmen feiern

«Stadt und Stadtpolizei St.Gallen sind sich bewusst, dass sich die Begeisterung über einen allfälligen Cup-Sieg gerne auch im öffentlichen Raum zeigen würde», heisst es in der Medienmitteilung der Stadtpolizei. Trotz positiver Anzeichen ist die Corona-Epidemie aber noch nicht überwunden. Um möglichst rasch in die gesellschaftliche Normalität zurückkehren zu können, ist gerade in der jetzigen Phase noch einmal Besonnenheit gefragt. Stadt und Stadtpolizei St.Gallen rufen deshalb dazu auf, einen allfälligen Finalsieg im kleinen Rahmen unter Einhaltung der Corona-Regeln zu feiern.