Aus der Traum: Der FC St.Gallen verliert den Cupfinal gegen Luzern mit 1:3

Ibrahima Ndiaye und Jordy Wehrmann sorgten mit einem Doppelschlag bis zur 31. Minute für die Vorentscheidung. Das siegsichernde dritte Tor erzielte Pascal Schürpf 20 Minuten vor dem Ende. Kurz vor der Pause war Adamu für die St. Galler der Anschlusstreffer geglückt.

Die Luzerner und ihr Trainer Fabio Celestini krönten damit nach einer beachtlichen Rückrunde in der Super League ihre Saison mit dem ersten Titel seit 1992. Damals hatten sie ebenfalls den Cup gewonnen. Der FCL nimmt damit zusammen mit dem FC Basel und Servette in der nächsten Saison an der Qualifikation zur neuen Conference League teil.

Telegramm:

St. Gallen - Luzern 1:3 (1:2)

Wankdorf, Bern. - SR Tschudi. - Tore: 27. Ndiaye (Schürpf) 0:1. 31. Wehrmann (Schaub) 0:2. 42. Adamu 1:2. 70. Schürpf (Tasar) 1:3.

St. Gallen: Zigi (65. Watkowiak); Lüchinger (46. Guillemenot), Stergiou (65. Cabral), Fazliji, Muheim; Görtler, Stillhart, Quintilla, Ruiz; Adamu (74. Babic), Youan (74. Duah).

Luzern: Müller; Schwegler, Burch, Knezevic, Frydek; Schaub (87. Grether), Wehrmann, Ugrinic, Ndiaye (55. Tasar); Schürpf, Sorgic.

Bemerkungen: St. Gallen ohne Kräuchi (verletzt). Luzern ohne Alabi, Binous, Ndenge und Schulz (alle verletzt). Verwarnungen: 44. Ndiaye (Foul). 81. Guillemenot (Foul). 81. Knezevic (Unsportlichkeit). 92. Frydek (Foul).