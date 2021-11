Bittere Pleite gegen Lausanne: Der FC St.Gallen verliert einen Abnützungskampf

Fazit: Der FC St.Gallen befindet sich nach wie vor auf der Suche nach Konstanz. So lieferten die Grün-Weissen aus unerklärlichen Gründen insbesondere in der ersten Halbzeit eine ungenügende Leistung ab. Verständlich, dass einige im Publikum gar von Arbeitsverweigerung sprachen. Nach dem Seitenwechsel ging zwar ein Ruck durch die Mannschaft, wirklich gefährlich wurde es jedoch nur selten. Die beste Gelegenheit hatte Schubert kurz vor Spielende, diese wurde jedoch leichtfertig vergeben. Somit verpasst es Grün-Weiss, einen weiteren Schritt aus der Abstiegszone zu machen. Gegen den FC Sion müssen nun am kommenden Wochenende unbedingt wieder Punkte her.