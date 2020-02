Der FC St.Gallen muss bis Ende der Saison ohne Jungtalent Boris Babić auskommen. Der Stürmer, der in der laufenden Saison bislang sieben Tore für Grün-Weiss erzielen konnte, hat im Spiel gegen Luzern am letzten Sonntag das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen, wie die Espen am Dienstag mitteilen.