Brügge-Spiel hat Konsequenzen: FCSG muss fast 50'000 Euro Busse bezahlen

Gegen diesen Artikel haben die Fans des FC St.Gallen verstossen

Artikel 16 (2) der Uefa Disziplinarordnung (Verstösse der FCSG-Fans gefettet)



Alle Mitgliedsverbände und Vereine sind zudem für folgende Fälle von unangemessenem Verhalten seitens ihrer Anhänger haftbar und können auch dann mit Disziplinarmassnahmen belegt und zur Befolgung von Weisungen verpflichtet werden, wenn sie nachweisen können, dass bei der Organisation des Spiels keine Fahrlässigkeit vorlag:



a) Eindringen auf das Spielfeld;

b) Werfen von Gegenständen, welche die körperliche Unversehrtheit anderer beim Spiel anwesender Personen gefährden oder den reibungslosen Ablauf des Spiels stören könnten;

c) Abbrennen von Feuerwerkskörpern oder anderen Objekten;

d) Verwendung von Laserpointern oder ähnlichen elektronischen Geräten;

e) Verbreitung provokativer, einer Sportveranstaltung unangemessener Botschaften aller Art, insbesondere solcher politischen, ideologischen, religiösen oder beleidigenden Inhalts, durch Geste, Bild, Wort oder andere Mittel;

f) Sachbeschädigungen am Stadion und/oder an dessen Einrichtungen;

g) Störung während der Nationalhymnen;

h) alle anderen Störungen durch Zuschauer (wie Verstösse gegen Ordnung und Disziplin), die vor, während oder nach dem Spiel im und um das Stadion beobachtet werden.