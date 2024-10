So wahrscheinlich ist ein Weiterkommen des FC St.Gallen

Danach geht es im gewohnten K.o.-System weiter. Das Finale findet am 28. Mai 2025 in Breslau statt.

Einen direkten Startplatz im Achtelfinale sichern sich jene Teams, die nach sechs Spieltagen auf den ersten acht Plätzen stehen. Für die Teams auf den Rängen 9 bis 24 geht es in einer Zwischenrunde – oder wie es die Uefa nennt: Playoffs – um die Qualifikation fürs Achtelfinale.

Bei der Auslosung wurden die 36 Mannschaften in sechs Töpfe aufgeteilt. Jedes Team bestreitet je ein Spiel gegen eine Mannschaft aus jedem Topf. Dabei werden jeweils drei Partien zu Hause ausgetragen und drei auswärts. Die Ergebnisse fliessen in eine einzige Ligatabelle. Gruppen, wie man sie aus der Vergangenheit kannte, sind passé.

Anhand von tausenden Simulationen haben Supercomputer die Wahrscheinlichkeit errechnet, mit wie vielen Punkten ein Team weiterkommen dürfte. Dabei zeigt sich: Sechs Punkte könnten theoretisch reichen, was jedoch davon abhängt, wie viele Unentschieden es im Verlauf des Wettbewerbs gibt. Mit sieben Punkten ist man im Normalfall auf der sicheren Seite. Dazu benötigt man zwei Siege und ein Unentschieden oder einen Sieg und vier Unentschieden.

Da zum ersten Mal in diesem Modus gespielt wird, fehlen Erfahrungswerte, wie viele Punkte ausreichen, um sich zumindest in den Top 24 zu platzieren. Ein Blindflug wird es dennoch nicht.

Auch das hat ein Statistiker errechnet. Demnach stehen die Chancen auf eine Top-8-Platzierung und damit eine direkte Achtelfinalqualifikation für den FCSG bei 16 Prozent. Deutlich besser stehen die Chancen gemäss der Plattform «Football meets Data» für ein Weiterkommen in den Top 24. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 74 Prozent. Ein weiterer Statistiker sieht die Chancen auf ein Weiterkommen gar bei fast 80 Prozent.

Einen ersten Schritt in Richtung K.o.-Phase könnte der FC St.Gallen bereits am Donnerstag machen. Dann steht um 18.45 Uhr das Auswärtsspiel bei Cercle Brügge an.