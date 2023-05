Dajaku auf Tauchstation, Geubbels im Aufwind

Fazit: Die Grün-Weissen können dem Meister insbesondere in den ersten 45 Minuten gut Paroli bieten. Allerdings verpassen es die St.Galler mehrfach, in Führung zu gehen. So führt in Durchgang zwei wie so oft in dieser Rückrunde ein unnötiger und individueller Fehler dazu, dass man in Rückstand gerät. Und ebenfalls ein Déjà-vu dieser Rückrunde: Danach rennen die Ostschweizer dem Anschlusstreffer hinterher, nur um danach ein weiteres Tor zu kassieren. Dabei wäre der frischgebackene Schweizermeister durchaus zu schlagen gewesen. Ein Highlight dieses aus Espen-Sicht tristen Fussballabends ist sicherlich das Comeback von Fabian Schubert, welcher beinahe noch ein Tor erzielt hätte.