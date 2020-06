Gemeinsam ist schöner als alleine: Das gilt auch beim Fussball schauen. Doch Corona macht den Fussballfans einen Strich durch die Rechnung. Immerhin wird die Fussballmeisterschaft in der Schweiz fortgesetzt, ein Stadionbesuch ist in dieser Saison aber nicht mehr möglich.

Ein Bedürfnis der Fans

FM1 und die Olma-Messen schaffen Abhilfe: Dank des Public Viewings in der Olma-Halle können bis zu 300 FC-St.Gallen-Fans gemeinsam mit ihrem Lieblingsclub mitfiebern und -feiern. Das im April gestartete Public Viewing von FM1 und den Olma-Messen wird weitergeführt. «Es war uns ein Anliegen, dass wir das Public Viewing wieder öffnen können», sagt Urs Brülisauer, Leiter Events bei FM1.

Und es scheint auch, dass dies ein Bedürfnis der Fans ist. «In den letzten Tagen und Wochen haben wir immer wieder Anfragen betreffend des FCSG-Public-Viewings erhalten.» Mit den jetzigen Bestimmungen sei die Wiederaufnahme möglich. Sämtliche verbleibende Meisterschaftsspiele können übertragen werden.

Finalissima im Espenmoos

Allerdings muss das Public Viewing für die ersten drei Meisterschaftsspiele von der Moststube in eine Olma-Halle verlegt werden. «Wir hoffen, dass das BAG die 300er-Marke im Juli aufhebt und wir mehr Fans die Möglichkeit geben können, beim Public Viewing dabei zu sein», sagt Brülisauer.

Einen besonderen Leckerbissen erwartet die Fans beim letzten Spiel am 2. August. Der möglicherweise entscheidende Match gegen YB, wird im Espenmoos übertragen. Also genau an diesem Ort, wo der FC St.Gallen vor genau 20 Jahren den letzten Meistertitel gefeiert hat.

(red.)