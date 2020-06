Das sind die Testspielgegner des FC St.Gallen

Am 20. Juni gilt es für den Tabellenführer wieder ernst: Der FC St.Gallen muss im Wallis gegen den FC Sion ran. Doch vorher wollen die Espen noch zwei Testspiele machen.

Bereits am Dienstag, 9. Juni (18 Uhr), empfangen die St.Galler den FC Schaffhausen im Kybunpark, am Samstag, 13. Juni (16 Uhr), kommt der FC Aarau in die Ostschweiz. Beide Spiele werden auf fcsg.tv gestreamt, ins Stadion dürfen natürlich noch keine Zuschauer.

Bis am Samstag ist der FC St.Gallen noch in Bad Ragaz in einem kurzen Trainingslager (FM1Today berichtete).

(red.)