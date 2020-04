«Ich hoffe, dass die Meisterschaft so bald wie möglich fortgesetzt werden kann», sagt Ermedin Demirovic (22) im Interview mit der bosnischen Zeitung «Oslobođenje». Und dem Stürmer des FC St.Gallen geht es damit wohl so, wie vielen Fussballfans in der Schweiz.

Demirovic: «Es ist jetzt wichtig, dass wir allen Anweisungen der Experten folgen. Können wir dann wieder Fussball spielen, wird der FC St.Gallen dort weitermachen, wo wir aufgehört haben.» Bereits am 15. April werden die Spieler wieder zum Training erscheinen, allerdings wird wegen der Bestimmungen des Bundes erst in kleinen Gruppen trainiert.

«Werde weiter für den FCSG mein Bestes geben»

Der 22-Jährige ist noch bis Ende Saison an den FC St.Gallen ausgeliehen, wie es für ihn danach weitergeht, weiss er noch nicht. Demirovic: «Die Saison ist noch nicht vorbei und ich bin Spieler des FCSG. Ich werde hier weiterhin mein Bestes geben.»

Doch wie geht der bosnische U21-Nationalspieler mit der derzeitigen Lage um? «Ohne Fussball ist es immer schwierig. Manchmal trainiere ich alleine oder mit meinem Bruder. Jetzt ist es vor allem wichtig, dass wir unsere Lieben schützen.»

Traum von der Nationalmannschaft

Demirovic spricht im Interview auch über seine Ambitionen im Nationalteam von Bosnien und Herzegowina. Als grosses Vorbild bezeichnet er Captain Edin Džeko (34): «Ich mag seine Energie und Kraft. Ich liebe auch seinen Spielstil.» Für den FCSG-Stürmer wäre ein Aufgebot für die A-Nationalmannschaft ein Traum. «Wenn ich weiterhin in St.Gallen mein Bestes gebe, kommt vielleicht eine Einladung. Aber niemand wird je in der Lage sein, Edin Džeko zu ersetzen.»

