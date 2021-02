Wer im Fussball ein Goal erzielen will, muss auch mal aufs Tor schiessen. So weit, so einfach. Doch ein wichtiger Faktor für den Erfolg ist die Anzahl Schüsse, die eine Mannschaft braucht, um ein Goal zu erzielen. Hier zeigt sich, wie gut die Chancenauswertung eines Teams ist, denn je nach Match sind Chancen Mangelware.

Und genau hier hat der FC St.Gallen derzeit ein Manko. Ganze 17,4 Schüsse brauchen die Espen, bis daraus ein Tor resultiert. Das zeigt sich in einer aktuellen Auswertung des Internationalen Zentrums für Sportstudien (CIES).

Zu viele Schüsse von ausserhalb des Strafraums

Die Ostschweizer stehen mit dieser mageren Ausbeute ganz am Schluss der Super-League-Teams, am effizientesten ist der FC Zürich mit 8,1 Schüssen pro Goal. YB steht mit einem Wert von 11,1 trotzdem ganz oben an der Tabelle, sie erspielen sich also so viele Chancen, dass sie ruhig ein bisschen verschwenderisch damit umgehen können.