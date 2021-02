Der FC St.Gallen stösst auf Rang drei vor

Fazit: Wie verhält es sich mit der Moral der Mannschaft nach der schmählichen Niederlage gegen Vaduz? Diese Frage beantworteten die St.Galler äusserst souverän, indem sie dem FC Basel über weite Strecken überlegen waren. Nachdem sich die Teams in der Startphase noch auf Augenhöhe begegneten, waren es ab der 20. Minute fortan die St.Galler, die den Takt angaben. Das 1:0 durch Lukas Görtler war hochverdient. Nach dem Seitenwechsel waren es die Tore von Duah und Quintillà, welche den Sieg in trockene Tücher brachten. Nun gilt es, diese gute Leistung am kommenden Mittwoch gegen Servette zu wiederholen.

