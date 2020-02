Der FCSG ist zuoberst und wir sind begeistert 💚

Tor:

Lawrence Ati-Zigi, Note: 5

Niemand verschwendet mehr einen Gedanken an den Abgang von Dejan Stojanovic. Beim Gegentor durch Bua war er machtlos und sonst war er zur Stelle, als man ihn brauchte.

Verteidigung:

Silvan Hefti, Note: 5,5

Der Kapit├Ąn ging mit bestem Beispiel voraus. Schaltete sich unerm├╝dlich ins Offensiv-Spiel ein und b├╝gelte Fehler seiner Vorderleute mit letztem Einsatz aus.

Leonidas Stergiou, Note: 5,5

Als der FC St.Gallen das letzte Mal auf dem ersten Tabellenplatz klassiert war, war der Innenverteidiger gerade einmal zehneinhalb Jahre alt. Sieben Jahre sp├Ąter steht er in der Startelf und hat grossen Anteil am Sieg. Er initiierte mit einem langen Ball auf Itten das 2:1.

Betim Fazliji, Note: 5

Kam f├╝r Letard in die Startelf und nutzte seine Chance. Erzielte den wichtigen Ausgleich kurz vor der Pause und liess hinten praktisch nichts zu. Es bleibt dabei: Spielt er, bejubeln die Espen einen Vollerfolg.

Miro Muheim, Note: 4,5

Legte nach einer verhaltenen Halbzeit im zweiten Durchgang eine Schippe drauf und trat offensiv immer besser in Erscheinung. Ging selbst in den Abschluss und produzierte immer wieder gef├Ąhrliche Flanken, wie bei Babics vermeintlichem F├╝hrungstreffer.

Mittelfeld:

Lukas G├Ârtler, Note: 5

Arbeitet f├╝r seine Mannschaft unerm├╝dlich und bereichert das Spiel immer wieder mit den n├Âtigen Emotionen. Abz├╝ge gibt es nur f├╝r seine vergebene Chance kurz vor Schluss, als er an Omlin scheiterte.

Jordi Quintillà, Note: 5

Auch der Spanier hatte zwei gute Abschlussgelegenheiten, um den FCSG fr├╝her auf die Siegerstrasse zu bringen. Sein zehntes Saisontor blieb ihm verwehrt, dennoch lieferte St.Gallens Taktgeber eine tadellose Partie ab.

Victor Ruiz, Note: 5

Konnte gegen Basel nicht soviel bewirken wie im Startspiel gegen Lugano. Trotzdem: Er liefert den Assist zum 1:1, gibt nie auf und arbeitet auch fleissig nach hinten.

J├ęr├ęmy Guillemenot, Note: 4

Bei seinen letzten P├Ąssen fehlte die Pr├Ązision. Bitter, dass sich der VAR beim Zweikampf mit Xhaka einmischte. Wurde nach 83 Minuten durch Ribeiro ersetzt.

Axel Bakayoko, Note: 5

Kam f├╝r die Schlussviertelstunde. Der Franzose brachte Schwung in die Offensive und bereitet das 2:1 mit dem Aluminiumtreffer vor.

Sturm:

Cedric Itten, Note: 4,5

Eigentlich trifft er gerne gegen seinen ex-Klub. An diesem Nachmittag fehlte ihm das Abschlussgl├╝ck. Dennoch hatte er beim Siegtor seine F├╝sse im Spiel.

Boris Babic, Note: 5

Probiert in der ersten Halbzeit das Spiel der Espen anzukurbeln. Nur der VAR vermieste ihm die Kr├Ânung des Nachmittags. Machte nach 75 Minuten f├╝r Matchwinner Ribeiro Platz.

Andr├ę Ribeiro, Note: 5

W├Ąhlte den besten Zeitpunkt f├╝r sein erstes Tor f├╝r den FC St. Gallen. Kein wundersch├Ânes, daf├╝r ein umso wichtiges.

FM1Today-Teamschnitt: 4,9

Fazit

Was f├╝r ein Spiel, was f├╝r ein Sieg. Betim Fazliji, welcher f├╝r Yannis Letard in die Startelf r├╝ckte, egalisierte kurz vor dem Pausenpfiff den 1:0-R├╝ckstand aus der 19. Minute. Danach ├╝bernahmen die Espen das Spieldiktat. In der zweiten Halbzeit spielten sie die Basler phasenweise sogar an die Wand. Einzig der VAR und Schiedsrichter Fedayi San hatten etwas gegen einen fr├╝heren F├╝hrungstreffer einzuwenden. Bei Babics vermeintlichen 2:1 taxierte der Unparteiische einen Mini-Kontakt von Guillemenots Ellbogen an Taulant Xhaka als Foulspiel.

Umso sch├Âner und emotionaler daf├╝r das Schlussbouquet. Mit dem Last-Minute-Treffer durch Ribeiro schiessen sich die St.Galler an die Tabellenspitze. Diese gilt es am n├Ąchsten Sonntag im Heimspiel gegen Servette Genf zu verteidigen. Anfpiff ist um 16:00 Uhr.