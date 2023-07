Der FCSG verpflichtet Linksverteidiger Chima Okoroji

Chima Okoroji wurde in den Nachwuchsabteilungen des FC Bayern sowie des FC Augsburg ausgebildet, bevor er im Sommer 2018 den Sprung ins Bundesligateam des SC Freiburg schaffte.

Im Oktober 2018 debütierte Okoroji im Spiel gegen Herta BSC in der Bundesliga. Die Freiburger liehen den Abwehrspieler danach während zwei Saisons an Jahn Regensburg und den SC Paderborn aus.

Nach 49 Spielen für diese beiden Clubs in der zweiten Bundesliga schloss sich Chima Okoroji zur Saison 2021/22 dem SV Sandhausen an, für die er weitere 52 Spiele in der zweiten Bundesliga absolvierte. Nach der Saison stieg Sandhausen in die dritte Bundesliga ab.

Nun wechselt der Deutsche ablösefrei zum FC St.Gallen 1879 und wird bei den Espen mit der Nummer 36 auflaufen. «Chima kann mit seiner Erfahrung aus über 100 Spielen in der zweiten Bundesliga unsere linke Abwehrseite optimal ergänzen», lässt sich Sportchef Alain Sutter in der am Samstagabend versendeten Medienmitteilung zitieren. Man freue sich, Okoroji in der Mannschaft begrüssen zu dürfen.

(red.)